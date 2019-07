Incendie du véhicule présidentiel: Macky Sall exige une enquête et convoque d’urgence le responsable au Palais

L'affaire de la voiture présidentielle qui a pris feu à Nguéniène est prise très au sérieux au Palais. Cet incident qui suscite moult interrogations a, en effet fait réagir le Président Macky Sall qui exige une enquête. Et le quotidien L'Observateur annonce l'arrivée à Dakar, d'un responsable de la société belge, Carat Duchatelet, sur convocation du Palais. Laquelle société a aménagé et blindé le véhicule en question.



Une affaire qui cache un scandale. En effet, la voiture, une Mercedes Maybach S600, acquise il y a sept mois seulement, a été utilisée pour la première fois par le chef de l'État le 2 avril 2019, date de la cérémonie de sa prestation de serment, au Centre des expositions de Diamniadio. La deuxième fois, c'était deux jours après, lors du défilé, marquant la fête de l'Indépendance du 4 avril.





Jeudi, l’expert en transport, Ibrahima Ndongo, et ancien travailleur du parc présidentiel, a soupçonné des défaillances techniques et a demandé l’ouverture d’une enquête, après que la voiture de Macky Sall, à bord duquel il se trouvait avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, a pris feu mercredi, en partance pour l’inhumation de Ousmane Tanor Dieng dans son village à 87 km de Dakar.