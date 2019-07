Incendie du véhicule présidentiel: l’enquête se déroule dans une atmosphère très tendue

L’enquête pour faire la lumière sur l’incendie de véhicule présidentiel, mercredi dernier lors de l’inhumation de Ousmane Tanor Dieng, dans son village natal à Nguéniène (87 km de Dakar), a commencé depuis vendredi sur ordre du chef de l’Etat Macky Sall. Selon « L’Obs », elle se déroule dans une atmosphère très tendue.



D’après des témoins au journal, les nerfs ont chauffé par moments avec des échanges houleux. La séance n’a pas été du tout repos pour l’équipe de Carat Duchatelet dont la responsabilité serait engagée dans l’accident, tout comme pour les proches collaborateurs du chef de l’Etat.



La première séance vendredi a été bouclée avec une prise de vues et de notes, en attendant une nouvelle rencontre ce samedi. Cette affaire annonce un long feuilleton, compte tenu de la volonté exprimée clairement par le président Macky Sall.



Mercredi, Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta ont connu une mésaventure : la limousine présidentielle dans laquelle ils roulaient a pris feu « sous l’effet d’un léger choc sur un dos d’âne ». Plus de peur que de mal pour les deux chefs d'État, sortis indemnes de l'incident.