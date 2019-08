Incendies en Amazonie : L'Angola et la République démocratique du Congo "ont plus de foyers"

Les gens consultent les cartes de la NASA sur les incendies dans le monde entier à cause des incendies en Amazonie. Quand vous regardez la carte de dimanche, elle montre clairement qu'il y a plus d'incendies en Afrique centrale. Sur une période de deux jours la semaine dernière, l'Angola a connu environ trois fois plus d'incendies que le Brésil, selon l'agence Bloomberg, d'après des données obtenues de Weather Source.

Les chiffres indiquent qu'il y a eu 6 902 incendies en Angola et 3 395 en République démocratique du Congo voisine, contre 2 127 incendies au Brésil.