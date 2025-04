Incident à Saint-Louis : la Gendarmerie nationale ouvre une enquête après une vidéo virale impliquant des gendarmes

Le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a réagi après la diffusion hier, mardi, d’une vidéo virale sur un incident opposant des gendarmes en police de la circulation à des automobilistes étrangers dans le département de Saint-Louis (nord).



Dans un communiqué, le Haut-commandement de la Gendarmerie annonce avoir identifié les trois (03) gendarmes impliqués dans cet incident. Une enquête de commandement a été aussitôt ouverte pour situer les responsabilités.



Toutefois, elle note que le « comportement et les paroles des mis en cause sont d'ores et déjà répréhensibles ». Selon la Gendarmerie nationale, « ils sont aux antipodes des règles d'éthique et de déontologie professionnelle qui guident l'action de la Gendarmerie et les principes d'exécution du service ».



La Gendarmerie rappelle que la mission de ses unités routières est avant tout préventif : régulation de la circulation, la sensibilisation des usagers et surveillance active du réseau routier et, seulement en dernier ressort, la répression des infractions, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.



« Toute dérogation à ces principes d'action, notamment lorsqu'elle porte atteinte aux droits humains, est une déviance qui ternit l'image de la Gendarmerie nationale et appelle, par conséquent, des sanctions sévères et exemplaires si les faits sont avérés », insiste le communiqué.



Par ailleurs, la Gendarmerie annonce que des mesures de renforcement des dispositifs préventifs de contrôle interne, de supervision et de surveillance des contrôles routiers seront adoptées sans délai.