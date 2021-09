Incidents Angers-OM : les premières sanctions sont tombées

Encore une fois, la commission de discipline a dû être saisie en urgence. Depuis les incidents survenus lors du choc entre Nice et l’Olympique de Marseille, les supporters ont visiblement envie de donner le bâton pour se faire battre en multipliant les débordements.



Hier, c’est au stade Raymond-Kopa qu’ils se sont tristement distingués. Alors qu’Angers et l’OM se quittaient sur un match nul sans relief (0-0), des supporters angevins ont commencé à jeter des pétards en direction du parcage visiteurs où se trouvaient les fans olympiens.



Résultat : ces derniers ont quitté leur parcage pour aller s’expliquer avec leurs homologues d’Anjou, envahissant ainsi une partie de la pelouse. Si les autorités ont su mettre un terme à ces actions plutôt rapidement, des sanctions étaient logiquement à craindre. Et elles sont tombées, en attendant le verdict final.



Communiqué de la LFP :



«LIGUE 1 UBER EATS



7ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Angers SCO – Olympique de Marseille du 22 septembre 2021



Au regard des graves débordements intervenus après la rencontre Angers SCO – Olympique de Marseille (7ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes :



Fermeture de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa jusqu'au prononcé de la mesure définitive. La rencontre Angers SCO – FC Metz programmée le dimanche 3 octobre 2021 à 15h est concernée par cette mesure conservatoire. Fermeture du parcage visiteurs de l'Olympique de Marseille pour les matchs disputés à l'extérieur jusqu'au prononcé de la mesure définitive. La rencontre LOSC Lille – Olympique de Marseille programmée le dimanche 3 octobre 2021 à 17h est concernée par cette mesure conservatoire. Les décisions seront rendues à l'issue de la séance du mercredi 6 octobre 2021 au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport.»