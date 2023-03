Incidents Finale LDC 2022: l’UEFA a décidé de rembourser aux supporters de Liverpool leurs billets

Un geste fort et symbolique de la part de l’UEFA. L’instance européenne a décidé d’indemniser les supporters de Liverpool qui se sont déplacés à Saint-Denis le 29 mai dernier pour assister à la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1). Le match avait été marqué par de graves incidents au Stade de France. Les 19.618 fans des Reds présents ce jour-là vont recevoir un remboursement correspondant au prix de leur place. L'UEFA va débourser près de 3,4 millions d'euros.



Dans la foulée des incidents survenus il y a dix mois, l'instance européenne avait d'abord pointé du doigt les supporters de Liverpool pour leur comportement en Seine-Saint-Denis. Mais un rapport indépendant avaient innocenté les fans du club anglais et mis en lumière des dysfonctionnements dans l'organisation et la sécurité autour de la rencontre.