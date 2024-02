Incidents à l’Assemblée nationale : les députés de Yaw et de Taxawu causent la suspension de la séance

Les députés de l’opposition ( Taxawu et Pastef) on perturbé la séance plénière de ce lundi. Après le vote (100 voix pour et 42 voix contre) de la motion pour la poursuite de la session, ils se sont levés en scandant « tous membres à l’Assemblée » et se sont dirigés vers le pupitre où ils ont encerclé le président de l’Assemblée nationale. Ce dernier qui ne se faisait plus entendre a suspendu la session de 5 mn. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

