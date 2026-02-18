Incidents à l'UCAD de Dakar : Mourtalla Diouf, un autre étudiant de la faculté des sciences, arrêté

Un autre étudiant de la faculté des Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Mourtalla Diouf, a été interpellé, hier, mardi 17 février 2026, par la Sûreté urbaine. Avec cette nouvelle arrestation, le total d'étudiants appréhendés s'élève à six (06).
Par ailleurs, trois (03) représentants du Collectif des Amicales de l’UCAD, en l’occurrence Wally Faye, Demba Ka et Bathie Fall, sont présentés encore au procureur du Tribunal de Dakar, après deux retours de parquet. D’après les informations recueillies dans le journal de 12 heures de la Radio Futur Média, ils sont confrontés à un jugement d’instruction suite à l’ouverture d’une information judiciaire contre eux. Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté publique et destruction de biens appartenant à autrui».
Le Collectif des Amicales de l'UCAD a qualifié ces détentions d'«arbitraires». Leurs camarades qui ont décrété une grève dans plusieurs universités et écoles du pays depuis leur arrestation, exigent la libération des détenus, la lumière sur la mort d’Abdoulaye Ba et le paiement des arriérés de bourses.
