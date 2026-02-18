RDC: au procès du général Philémon Yav Irung, l’accusation et la défense s’affrontent sur la preuve clé

C'est un procès sensible qui s'est poursuivi, mardi 17 février, en République démocratique du Congo (RDC) devant la Haute cour militaire, celui du général Philémon Yav Irung, ancien commandant de la 3ᵉ zone de défense dans l’est du pays. L’officier est poursuivi pour une présumée collaboration avec l’armée rwandaise. Mais l’élément central de l’accusation – un message téléphonique censé attester de la trahison ou la collaboration – reste introuvable. Pour tenter de lever les doutes, la Haute cour militaire envisage désormais de solliciter l’expertise du Conseil national de cyberdéfense afin d’accéder au contenu du téléphone du prévenu.

RFI

