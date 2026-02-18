RDC: au procès du général Philémon Yav Irung, l’accusation et la défense s’affrontent sur la preuve clé

Lors de la 4e audience ce mardi à Kinshasa, la Haute cour militaire a fait comparaître le lieutenant-général Fall Sikabwe, ancien commandant de la force terrestre des FARDC. À la barre, ce haut gradé décrit le général Philémon Yav Irung comme une véritable bête noire de l’armée rwandaise depuis plusieurs décennies. Il ne saurait donc en être le complice. Un témoignage battu en brèche par l’auditeur général des FARDC. Pour l’accusation, cette image d’ennemi juré relèverait plutôt d’un stratagème destiné à couvrir l’accusé.
La Haute cour a lu un courrier de l’Agence nationale de renseignements. Le document reconnaît l’incapacité des services à entrer dans les téléphones du général Yav Irung et donc à vérifier l’existence d’un message supposément envoyé par un proche collaborateur du chef militaire rwandais James Kabarebe.
Face à cette impasse technique, la Haute cour suggère de confier les appareils au Conseil national de cyberdéfense. Une option rejetée par la défense. Elle juge « incompréhensible » que les téléphones du prévenu soient saisis depuis plus de trois ans et que le procès ait commencé sans que le point central de l'accusation ait été récupéré.
Pour la défense, saisir la cyberdéfense aujourd’hui alors que les débats sur la question ont été rendus publics porte un risque « que le rapport qui sortira de cette institution soit tronqué ».
