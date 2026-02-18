Ramadan 2026 : le président des consommateurs de Kaolack alerte sur la circulation de produits impropres

En ce début du mois de ramadan, El hadji Abdou Badio, président de la section régionale de l'association des consommateurs sénégalais de Kaolack (ouest), a alerté les consommateurs sur la circulation de produits impropres à la consommation dans les marchés.



« En tant que président de l’association des consommateurs, je dois alerter les consommateurs de ce qu’on mange (…) Durant le mois de Ramadan, on observe diverses catégories de produits qu'on expose sur les marchés prétendument consommables. Et ça peut nous amener des maladies, des diarrhées, et nous causer des préjudices énormes», a expliqué El hadji Abdou Badio, sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du bulletin de 12 heures.



Par ailleurs, M. Badio a appelé «à être vigilant» sur le plan hygiénique, en rapport aux produits vendus dans les marchés de la commune de Kaolack. Selon lui, le service d’hygiène doit «veiller et assurer la sécurité» des consommateurs.



Il a également exhorté les autorités à renforcer le contrôle auprès des commerçants. D’après lui, certains commerçants attendent les grands événements notamment le mois de Ramadan pour augmenter les prix de certaines denrées alimentaires. Ainsi, il invite les populations à dénoncer les « commerçants véreux » ou de saisir le service du commerce ou l'association des consommateurs.

