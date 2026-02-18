Préparatifs du mondial 2026 : deux matchs amicaux prévus en mars pour les "Lions de la Teranga"

En marge des préparatifs de la prochaine Coupe du monde de football 2026, l’équipe des "Lions de la Teranga", championne d’Afrique en titre, jouera deux matchs amicaux en mars, lors de la prochaine fenêtre internationale, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le premier match se jouera le 28 mars face au Perou, au Stade de France (16 h, GMT). La deuxième rencontre, quant à elle, se tiendra le 31 mars (19h, GMT) face à la Gambie, au Stade Abdoulaye Wade de Diamnadio (30 km de Dakar).



Même si ces matchs ne comportent pas de véritables enjeux, ils apparaissent comme un test grandeur nature pour évaluer la performance des "Lions", avant la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays (USA, Mexique, Canada).