Paris : le siège de la France Insoumise évacué suite à une alerte à la bombe

Député et coordonnateur de La France Insoumise (LFI, aile dure de la gauche), Manuel Bompard a annoncé ce mercredi 18 février que le siège de son parti, situé dans le 10e arrondissement à Paris, a été «évacué suite à une menace à la bombe», sur son compte X (anciennement Twitter).



«Le siège national de La France Insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe. Les services de police sont sur place. L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité», a écrit Manuel Bompard.



Cette alerte à la bombe dans le siège du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon intervient alors que LFI est accusée d’être impliquée dans la mort de Quentin Deranque (23 ans), militant d’extrême droite tué à Lyon le 14 février 2026. Même si un assistant parlementaire du parti a été arrêté dans le cadre de cette affaire, La France Insoumise rejette les accusions et nie toute implication.



«Entre cette menace, les dégradations de permanences, les menaces de mort très précises que nous recevons, tous ceux qui pour des raisons politiciennes et électoralistes sordides et minables, font un lien de responsabilité entre nous et la mort de Quentin Deranque sont pour le coup co-responsables de la vraie violence qui se déchaîne contre nous», a écrit Éric Coquerel, un autre député LFI.