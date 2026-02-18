Crise dans les universités : Pr Lamine Guèye désigné pour présider un Comité de dialogue social de 18 membres

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Daouda Ngom, par un arrêté, a «mis en place un comité de dialogue social» composé de 18 membres, et présidé par le Pr Lamine Guèye, actuellement recteur de l’université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.



Selon un communiqué du MESRI, Lamine Guèye, professeur titulaire de physiologie et ancien recteur des universités, aura pour mission de «coordonner le dialogue social et de veiller à la prévention et à la gestion des conflits dans le sous-secteur» de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Ce comité de dialogue social intervient dans un contexte de tensions dans le domaine de l’enseignement au Sénégal, après que l’étudiant Abdoulaye Ba (21 ans) a perdu la vie à la suite des affrontements entre apprenants et forces de l’ordre à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Les étudiants, de leur côté, ont exigé «la libération immédiate et sans condition» de leurs camarades détenus et appelé le Président Diomaye Faye à s’impliquer «directement» dans la gestion de la crise.