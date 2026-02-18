Mbacké : la police arrête un homme, suspecté de viol sur une fillette de 11 ans

La sureté urbaine de Mbacké (centre-ouest) a procédé, le 16 février 2026, à l’interpellation d’un individu. Il est suspecté de viol sur une mineure de 11 ans, selon la police nationale.



L’interpellation fait suite à une plainte déposée par la mère de la victime. Cette dernière aurait découvert les faits après que sa fille est rentrée au domicile familial avec une pièce de 100 FCFA. Interrogée sur l’origine de cet argent, la fillette a déclaré avoir été abordée par un voisin sur le chemin du retour de l’école.



D’après son récit, l’homme l’aurait entrainée dans un bâtiment en construction, situé à proximité du lieu où il aurait tenté de l’agresser. Alerté par le cri de la fillette, le suspect aurait remis une somme de 100FCFA afin de la faire taire.



Apres ce témoignage, la mère de la victime a conduit l’enfant à l’hôpital, où le personnel médical lui a recommandé de saisir les autorités compétentes. Saisie de cette affaire, la brigade de recherche a procédé à l’audition de la mineure et a saisi, comme pièce à conviction, un sac en sisal utilisé lors de la prétendue agression.



Le suspect a été placé en garde à vue pour les nécessités de l’enquête. Une réquisition a, par ailleurs, été adressée à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba afin de procéder à une expertise médicale complète de la fillette.