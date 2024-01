Inde : Le PDG chute mortellement sous les yeux de ses employés lors d'une fête d’entreprise

La fête du personnel a viré au cauchemar dans les célèbres studios de cinéma de Ramoji Film City, près d’Hyderabad. L’entreprise Vistex avait convié tous ses employés pour célébrer ses 25 ans d’existence et le PDG-fondateur Sanjay Shah était sur le point de s’adresser à la foule, à bord d’une nacelle juchée à plus de cinq mètres du sol. À la surprise générale, un câble a soudainement lâché et entraîné la chute du dirigeant sous le regard ébahi de ses salariés et collaborateurs.

Grièvement blessé et rapidement pris en charge, le quinquagénaire a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Le directeur général de Vistex, Vishwanath Raju Datla, était présent à ses côtés. Dans un état critique, il a été hospitalisé en urgence absolue. Son diagnostic n’est pas connu à ce stade. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. La vidéo de l’accident a été largement relayée sur les réseaux sociaux.