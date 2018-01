Indésirable à l'UCAD: Pr Mary Teuw Niane attendu de pied ferme par les étudiants

L’amicale des étudiants de l’UCAD ne veut pas de la visite du Professeur Mary Teuw Niane au sein du Campus. Et pour cause, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, selon les étudiants, est jusque-là resté sourd à leur requête de le rencontrer. Ce qu'ils qualifient de manque de considération notoire de leur ministre de tutelle.



A en croire Aïda Thiaw, présidente de l’Amicale des étudiants de médecine, de pharmacie et d'odontologie, l’ancien recteur de l’Université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis a été sollicité à plusieurs reprises en vain pour s’entretenir avec lui sur les problèmes de l’Université.



Donc, indique-t-elle, ils s’attendent à ce que leur ministre de tutelle leur montre plus de considération, en les recevant de manière "officielle". Et c’est seulement de cette façon qu’ils vont le recevoir au sein du Temple du savoir.



Aïda Thiaw de marteler que tous les étudiants seront mobilisés afin que Pr Niane ne franchisse pas l’enceinte de l’université.