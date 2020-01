Indice Perception Corruption 2019: le Sénégal reste dans la zone rouge avec une note de 45/100

La section Transparency International du Sénégal, Forum Civil, a présenté les résultats de l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2019, ce jeudi 23 janvier 2020. Le Sénégal qui en 2018 avait un score de 45, n’a pas bougé en 2019 et reste toujours un mauvais élève. Il maintient son score de 45/100 avec un rang mondial de 66/180, soit 8eme en Afrique.



Le Cap-Vert, seul pays de la Cedeao à sortir de la zone rouge

« Le Sénégal a cessé de progresser dans son score. Il conserve son score de 45 sur 100 et reste dans la zone rouge à l’instar de tous les pays de l’UEMOA et de ceux de la CEDEAO sauf le Cap-Vert qui a obtenu une note de 58/100 donc, 1er de la zone économique de la CEDEAO », a révélé le Coordonnateur du Forum Civil Birahime Seck.



Selon lui, la stagnation du Sénégal dans la zone rouge après une période de progression (36/100 en 2012, 41/100 en 2013, 43/100 en 2014, 44 en 2015) est due à un affaiblissement réel de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais aussi à une situation de mal gouvernance, actée par un déficit criard de reddition des comptes ainsi qu’un accroissement de l’impunité.