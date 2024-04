Indice UEFA : l’Espagne double la France dans la course pour la 5e place en Ligue des champions

Sale semaine pour le football français. Avec les défaites du PSG contre le FC Barcelone (3-2), de l’OM face à Benfica (2-1) et du Losc à Aston Villa (2-1), la France n’a donc marqué aucun point (65 331) pour l’indice UEFA entre les 9 et 11 avril. Pire, les clubs français sont doublés par les Espagnols.



Trois matches, trois défaites. C’est le bilan calamiteux de la semaine en coupe d’Europe pour les clubs français. Le PSG, l’OM et Lille ont tous les trois été battus. Un zéro pointé qui fait mal.



Derrière les Espagnols

Cette sale semaine européenne pour le football français plombe la France dans la course au billet supplémentaire en Ligue des champions désormais accordé à chacune des deux meilleures nations sur la saison en cours (et non pas sur les cinq dernières saisons). Les Tricolores glissent de la 4e à la 5e place, doublés par L’Espagne (15 062 contre 14 750) grâce aux succès du Barça et de l’Atlético de Madrid contre le Borussia Dortmund (2-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions.



Dans ce classement, l’Italie caracole en tête avec 18 428 sur la saison en cours. Mais la deuxième position reste très disputée entre l’Allemagne (16 785) et l’Angleterre (16 750). Pour le moment, l’AS Rome (5e de Serie A) et le Borussia Dortmund (5e de Bundesliga) hériteraient des places supplémentaires.



En revanche, le classement général (sur les cinq dernières saisons) de la France n’est pas remis en cause par les contre-performances de la semaine. La France conserve sa 5e place donnant à la Ligue 1 trois places qualificatives pour la phase de poules de la Ligue des champions et une quatrième place pour le troisième tour préliminaire (comme c’est le cas depuis cette saison).



Reste à espérer que les matches retour programmés la semaine prochaine permettent de renverser la vapeur. D’autant que les clubs français conservent de l’espoir.