Indice UEFA : la France au bord de l’abîme

Désormais, il ne faut compter plus que sur l’OGC Nice. Le Gym est le dernier représentant français sur la scène continentale et ça se voit. À la suite des quarts de finale aller des trois coupes d’Europe, l’écart entre la France et les Pays-Bas, notre principal concurrent, s’est encore resserré, alors que la fin de saison se profile doucement. Après avoir perdu 0,7 point lors du tour précédent, nous sommes passés d’un +2,097 à +1,864 suite aux matchs d’hier… La menace est plus que jamais réelle.



Tout pourrait même basculer à l’issue des rencontres retours. La moyenne des pays est aussi calculée par la division du nombre de représentants au départ. Autrement dit, avec six équipes qualifiées en début de saison (plus qu’une restante) contre cinq hollandaises (deux touours en lice), les points bataves rapportent davantage. Et puis une victoire amène deux unités. Le scénario catastrophe est envisageable en cas d’élimination de Nice, d’autant qu’une qualification dans le dernier carré offre un point de bonus.



La France en mauvaise posture

Feyenoord, vainqueur de la Roma hier en C3 (1-0), et l’AZ Alkmaar, battu en C4 à Anderlecht (2-0), peuvent matérialiser ce scénario catastrophe dès jeudi prochain en cas de qualification. Or, faut-il le rappeler, la réforme de la Ligue des Champions se met en place pour la saison 2024/2025. Le 5e de l’indice UEFA (qu’occupe la France actuellement) disposera de trois équipes directement qualifiées en C1, pour une place en tour préliminaire. Il faut donc impérativement conserver ce rang en fin de saison.



Le 5e de L1 et le vainqueur de la Coupe de France fileraient en phase de poules de Ligue Europa, pendant que le 6e du championnat accéderait aux barrages de la Ligue Europa. Potentiellement, nous pourrions avoir 7 clubs européens. À l’inverse, le 6e à l’indice UEFA dispose de moins de privilèges puisqu’il n’aurait que 6 équipes en Europe, dont seulement deux directement en Ligue des Champions (et un en tour préliminaire, comme actuellement). Le gagnant de la Coupe de France serait même le seul à aller en C3, sans passer par des tours de barrages incertains.



Nice doit se qualifier sinon…

Avec son match nul à Bâle (2-2) en Ligue Europa Conférence, le club azuréen s’est mis en bonne position mais une surprise est vite arrivée, surtout avec la règle des buts à l’extérieur supprimée. Une qualification se veut impérative pour sauver l’avenir à court terme de nos clubs français en coupes d’Europe. Il se dit que du côté de nos dirigeants, on regardera attentivement les matchs retours la semaine prochaine tout en supportant, le temps d’un soir, la Roma et Anderlecht. Notre avenir dépend aussi d’eux.



Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 11/04/2023 :

-1. Angleterre 20,428 points (4/7)



-2. Italie 18,785 points (6/7)



-3. Allemagne 16,500 (2/8)



-4. Espagne 14,857 points (2/7)



-5. Belgique 14,200 points (3/5)



-6. Pays-Bas 12,900 points (2/5)



-7. France 12,583 points (1/6)



-8. Portugal 12,166 points (2/6)



-9. Turquie 11,800 points (0/5)



-10. Pologne 7,200 points (1/4)



-10. Suisse 7,200 points (1/4)



Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 106,998 points



-2. Espagne 91,284 points



-3. Allemagne 81,856 points



-4. Italie 78,354 points



-5. France 61,164 points



-6. Pays-Bas 59,300 points



-7. Portugal 55,882 points



-8. Belgique 42,200 points



-9. Écosse 36,400 points



-9. Autriche 34,000 points