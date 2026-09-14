Emprunt public : le Sénégal lève avec succès plus de 100 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l'UMOA

Le marché financier régional a fait preuve d'un dynamisme remarquable lors de la dernière opération menée par l'Agence UMOA-Titres en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



Agissant à la demande de la Direction Générale des Financements et de la Dette du Sénégal, l'institution a procédé, le vendredi 11 septembre 2026, à une « émission simultanée de Bons et d'Obligations Assimilables du Trésor » pour un montant global mis en adjudication de 100 milliards de FCFA.



Cette initiative financière s'inscrit pleinement « dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics du Sénégal en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette », visant à consolider les ressources budgétaires de l'État.



D'après l’UMOA-Titres, les résultats de cette adjudication ouverte selon un système d'enchères à taux et prix multiple témoignent d'une attractivité prononcée auprès des investisseurs de l'Union. Les soumissions globales enregistrées se sont élevées à « 109 018 930 000 FCFA », permettant d'atteindre un taux de couverture satisfaisant de « 109,02% ».



À l'issue de l'évaluation, le montant retenu par l'émetteur a atteint « 101 339 930 000 FCFA », réparti entre des Bons de soutien à court terme et des Obligations à moyen et long terme de 3 et 5 ans.



Les taux d'absorption ont varié selon les maturités, culminant à « 100,00 % pour les OAT à 5 ans », ce qui reflète l'appétence marquée du marché pour les signatures souveraines sénégalaises à plus long terme.