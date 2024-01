Indisponibilité du fichier électoral 2024 : Le communiqué qui trahit la Cena.

Dans le communiqué il est fait mention que le fichier, en ce moment disponible sur son site, n’est pas celui de 2024.Tout est parti d’un message audio viral incitant les citoyens d’aller vérifier leur inscription sur le site de l’institution électorale. Cette dernière estimant bien faire s’est parée d’un communiqué. Dans lequel Abdoulaye Sylla, (président de la Cena) et son équipe dissuadent les électrices et les électeurs de ne pas suivre cette démarche. Car d’après le communiqué, « ( …), la version du fichier électorale actuellement disponible sur son site web n’est pas encore mise en à jour relativement à l’élection présidentielle 2024 ». L’institution chargée de controler et de superviser les opérations électorales et référendaires, conformément à l’article L.2 portant création de la Cena.

Ainsi donc, c’est cette institution qui n’a pas encore à sa disposition le fichier électoral, à moins de deux mois de l’élection présidentielle.