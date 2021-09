Indonésie: au moins 41 morts dans l'incendie d'une prison

Le feu s'est déclenché tôt le matin mercredi dans la prison de Tangerang, et «41 détenus sont morts, huit sont gravement blessés et 72 ont des blessures plus légères», a déclaré le chef de la police de Jakarta, Fadil Imran, à des journalistes, rapporte la RFI.



Les autorités recherchent encore les causes de l'incident mais suspectent un problème électrique.