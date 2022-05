Infos Mercato: Arsenal tient au retour de Saliba, ça traîne entre Tchouameni et le Real Madrid

Arsenal veut son Saliba

Prêté à l'OM cette saison, William Saliba a fait forte impression. Et le défenseur a visiblement convaincu Arsenal de miser enfin sur lui. Si le joueur a dit à Marseille qu'il aimerait rester, les Gunners n'auraient pas l'intention de le laisser partir, selon Fabrizio Romano. Saliba est sous contrat jusqu'en 2024 avec le pensionnaire de Premier League mais des discussions autour d'un nouveau bail ne seraient pas à exclure.



Monaco: pourquoi ça traîne pour Tchouaméni au Real

Des accords mais toujours rien de signé à l'instant T entre le Real Madrid et Monaco pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Si le prix fixe était de 80 millions d'euros, Paul Mitchell en demanderait aujourd'hui un peu plus au club madrilène. Les bonus étaient en discussion ces dernières heures. Si le dossier traîne, c'est aussi parce que de son côté, le PSG, qui fait de Tchouaméni sa priorité, est en mesure de faire une offre bien plus intéressante sur le plan financier. Liverpool est toujours en discussions.



Pour autant, Aurélien Tchouaméni s'est mis d'accord avec le Real sur un contrat de 5 ans et sa préférence va au Real.