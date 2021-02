InfosMercato - Anelka en National 2, Minamino prêté par Liverpool à Southampton

Minamino à Southampton

Liverpool n'a pas été actif que dans le sens des arrivées lundi avec les signatures des défenseurs centraux Ozan Kabak (Schalke 04) et Ben Davies (Preston North End). Takumi Minamino a ainsi été prêté par les Reds à Southampton jusqu'à la fin de la saison.



Anelka nommé Directeur sportif

C'était attendu, c'est désormais signé. Mourad Boudjellal prend la tête du Hyères FC, club qui évolue en National 2. La radio Mistral FM indique que Nicolas Anelka a été nommé comme directeur sportif du club varois. Il entamera sa mission dès cette semaine.



Koeman espère que Messi va rester mais n'est pas confiant

Dans une interview accordée à The Athletic, Ronald Koeman, manager du FC Barcelone, a évoqué l'avenir de Lionel Messi en fin de contrat avec le FC Barcelone à l'issue de la saison. "Je ne suis pas confiant là-dessus, confie-t-il. J’ai bon espoir, oui, car c'est toujours un excellent joueur et il continue de gagner des matchs pour nous, pour l’équipe. J’aime être son entraîneur, si vous regardez ses qualités chaque jour dans les séances d’entraînement, c’est incroyable. Bien sûr, il est venu jeune à Barcelone. Et je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que le maillot du Barca. "



"Je n'ai aucun problème avec Leo, poursuit-il. Il est le capitaine de l'équipe, je parle à Leo de choses tactiques et nous avons une très bonne relation professionnelle que j'ai avec tous les joueurs. Mais il est… OK, c'est le capitaine, donc vous avez toujours plus de communication avec lui. "



Avec RMC Sport