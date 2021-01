InfosMercato - Dele Alli obtient le feu vert de Mourinho pour partir, l’Ivoirien Seri arrive à Bordeaux

Seri atterri à Bordeaux

Le milieu ivoirien Jean Michaël Seri (29 ans), sous contrat avec Fulham jusqu'en 2022 (plus une année en option) est arrivé ce samedi matin à Bordeaux. Il va être prêté jusqu'à la fin de la saison sous réserve de la visite médicale. Les Girondins sont le choix prioritaire du joueur qui est venu pour travailler avec Jean-Louis Gasset et Alain Roche.



Dele Alli aurait le feu vert de Mourinho pour rejoindre le PSG

Désireux de rejoindre le Paris Saint- Germain en prêt cet hiver, l'Anglais Dele Alli (24 ans) aurait reçu l’approbation de son entraîneur, José Mourinho, lequel émettait pourtant des doutes cette semaine sur la faisabilité de cette opération, rappelle le Daily Mail. Et pour cause, le président du club de Tottenham auquel il appartient, Daniel Lévy, doit encore approuver le départ de son joueur. Dele Alli a disputé seulement 74 minutes en Premier League cette saison.



Officiel: Lingard rejoint West Ham

L'international anglais Jesse Lingard va rejoindre l'équipe londonienne de West Ham, après un accord signé avec Manchester United, qui a accepté de le prêter jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé vendredi les deux clubs. Le milieu de terrain de 28 ans, tombé en disgrâce aux yeux de l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, va pouvoir retrouver du temps de jeu, lui qui n'est pas apparu sur un terrain sous les couleurs de Manchester United cette saison. "Je suis impatient, c'est un nouveau chapitre dans ma vie" a déclaré Lingard à la TV du club de West Ham. "Je veux juste retrouver du plaisir en jouant mon football, et fouler de nouveau un terrain de foot", a-t-il encore précisé.



El Shaaraway arrive à l’AS Roma

L’attaquant égyptien va retrouver le club romain dans lequel il a joué entre 2016 et 2019. Le joueur de 28 ans a passé la visite médicale. Un contrat de deux ans et demi à 3,5 millions d’euros par saison l’attend selon Sky Sport Italia.



RMC Sport