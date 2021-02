Infosmercato: Mbaye Niang prêté en Arabie Saoudite

[PROS]



M'Baye Niang prêté en Arabie Saoudite.👇

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 7, 2021

Le Stade Rennais F.C. et le club d'Al Ahli SC, en Arabie Saoudite, se sont mis d'accord pour le prêt de l'attaquant sénégalais M'Baye Niang jusqu'à la fin de la saison.Le club saoudien vient en effet de se faire prêter M'Baye Niang, annoncé notamment dans le viseur du Genoa et de l'AS Saint-Etienne ces dernières semaines.Pour rappel, l'attaquant de 26 ans a disputé douze rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec le SRFC, pour un but.