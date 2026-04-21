Infrastructures : Déthié Fall annonce l'ouverture de l'autoroute Mbour – Thiadiaye pour le 29 avril

Déthié Fall, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a présenté ce mardi 21 avril 2026, au Building administratif Mamadou Dia, le bilan des chantiers d'infrastructures routières et autoroutières du Sénégal. Lors de cette conférence de presse, le ministre a annoncé que plusieurs axes stratégiques sont achevés et prêts pour une inauguration officielle, notamment les routes « Dahra – Beuleukhé (avec une bretelle vers Yang-Yang), Kahone – Mboss – Gniby et Tivaouane – Darou Alpha – Pambal ».







Le calendrier de mise en service des infrastructures autoroutières a été précisé par le ministre. « Le tronçon Mbour – Thiadiaye sera ouvert à la circulation dès le 29 avril prochain, sur instruction du chef de l’État. Il sera suivi par le segment Thiadiaye – Kaolack, dont l'ouverture est programmée entre le 20 mai et le 5 juin 2026 ». Par ailleurs, un chantier de 72 kilomètres, dont les travaux avaient été temporairement suspendus pour non-respect des délais, doit être livré le 25 mai.







Le programme autoroutier national prévoit un total de 521 kilomètres, dont 221 kilomètres sont actuellement en service. Déthié Fall a indiqué que « la phase 2 de ce programme est finalisée, portant sur une première tranche de 200 kilomètres pour un investissement de 80 milliards de FCFA ». Ces nouveaux axes, en attente de validation présidentielle, visent particulièrement à désenclaver le Sénégal oriental, identifié comme un levier de développement stratégique.







Concernant les travaux de voirie à l'intérieur du pays, le ministre a fait état de l'avancement de plusieurs projets : l'axe Kidira – Bakel est exécuté à 94 %, la route Keur Momar Sarr – Richard-Toll affiche un taux de 35 %, tandis que le tronçon Thionck Essyl – Ziguinchor est achevé à 100 %. D'autres chantiers, tels que Sandiara – Ndiaganiao et Mékhé – Pékesse – Thilmakha, sont engagés mais en attente de lancement officiel. Dans la zone urbaine, la construction du viaduc de Diamniadio a également été citée comme une priorité pour améliorer la mobilité.

