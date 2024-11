Infrastructures de stockage : le Gouvernement et la CNES concluent un accord

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, et le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne, ont co-présidé la signature d'un protocole d'accord avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), visant à soutenir la politique de souveraineté alimentaire du gouvernement, alignée avec la Vision Sénégal 2050.



Ce partenariat entre le secteur privé et l'État a pour objectif de réduire les pertes post-récoltes, notamment en construisant des chambres froides pour mieux conserver les produits agricoles. Le ministre Dr Sérigne Gueye Diop a souligné que les pertes post-récoltes représentent 30 % de la production, ce qui équivaut à 100 000 tonnes d’oignons perdues chaque année, coûtant au Sénégal 45 milliards de francs CFA en importations. Le secteur privé, par la voix du président de la CNES, Adama Lam, a promis un milliard de francs CFA pour démarrer ce projet et a demandé au gouvernement de mettre à disposition des terres pour soutenir l'agriculture et le stockage.



Pour le ministre Dr Mabouba Diagne, cette initiative est un pas important pour la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, visant à améliorer la compétitivité du secteur agroalimentaire, réduire les pertes, renforcer la sécurité alimentaire et assurer une meilleure distribution des produits. La construction de chambres froides permettra aussi de garantir un revenu plus stable pour les producteurs et un accès constant à des produits frais et de qualité pour les consommateurs.