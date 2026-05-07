Météo : L'Anacim alerte sur des températures comprises entre 37 et 45 °C à l’intérieur du pays

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a dévoilé ses prévisions pour les 72 prochaines heures. Sur la plus grande partie du territoire, le ciel sera ensoleillé ou parfois voilé par quelques nuages. Cependant, en fin de cet intervalle, principalement dans la nuit de samedi à dimanche, des nuages denses venant de Guinée pourront provoquer de faibles précipitations sur Kédougou.
La chaleur persistera à l’intérieur du pays, notamment dans les régions de l’Est, du Nord et du Sud, où les températures seront comprises entre 37 et 45 °C.
L’Agence précise qu’une légère fraîcheur sera ressentie sur la côte durant la nuit et aux premières heures de la matinée.
Les visibilités seront généralement bonnes.Les vents, de secteur nord-ouest à nord, souffleront avec une intensité faible à modérée.
La chaleur persistera à l’intérieur du pays, notamment dans les régions de l’Est, du Nord et du Sud, où les températures seront comprises entre 37 et 45 °C.
L’Agence précise qu’une légère fraîcheur sera ressentie sur la côte durant la nuit et aux premières heures de la matinée.
Les visibilités seront généralement bonnes.Les vents, de secteur nord-ouest à nord, souffleront avec une intensité faible à modérée.
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