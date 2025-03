Injures à l’encontre du personnel éducatif : trois élèves définitivement exclus du CEM Boucotte Sud de Ziguinchor

Dans un communiqué officiel, les autorités académiques de Ziguinchor ont confirmé la sanction à l’encontre de Abdou Ndiaye, Eliasse Badiane et Idrissa Diatta. Ils sont accusés d’avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du personnel éducatif.



Selon le document, l’Inspection d’Académie de Ziguinchor a prononcé l’exclusion définitive des trois élèves du CEM Boucotte Sud en raison d’un comportement jugé inacceptable.

Les mis en causes ont insulté un membre du personnel de l’établissement dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux. La diffusion de ces insultes sur les plateformes numériques a conduit à cette décision disciplinaire stricte, prise sous l’autorité du ministre de l’Éducation, Moustapha Bamba Guirassy.



L’Inspection d’Académie de Ziguinchor par ce communiqué, tient à rappeler aux élèves l’importance du respect des enseignants et du personnel éducatif, ainsi que le strict respect des règles disciplinaires en vigueur au sein des établissements scolaires.