Injures dans les séries télévisées : le Cnra annonce des mesures pour y mettre un terme

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) déplore les propos injurieux dans des séries télévisées. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’organe de régulation note que « la dérive est devenue récurrente avec des séries télévisées infestées d’insanités allant jusqu’à des injures à ascendant. Une banalisation de la grossièreté qui impacte nettement le jeune public », indique le communiqué de la Cnra.

« Plus largement et pour beaucoup de nos compatriotes, l’insulte semble n’avoir plus rien d’anormal. Ces manquements constatés dans l’espace public sont de nature à consacrer la désacralisation de l’autorité parentale, nuire à la préservation des valeurs, sensibilités, identités culturelles et religieuses du Sénégal », précise le communiqué.



Le Cnra porte à la connaissance des éditeurs « qu’il urge que cessent les dérives dans les séries, entre autres contenus diffusés en violation des règles d’éthique applicables aux médias audiovisuels ».



L’organe de régulation en appelle au sens de la « responsabilité de tous les acteurs et prévient que les mesures nécessaires seront prises, conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation ».