Drame à l’UCAD : L’AFP condamne des bavures policières» et exige un dialogue national

Pour Mbaye Dione et ses camarades, la mort d’un étudiant au sein de l’espace universitaire est tout simplement « inacceptable ». L'AFP ne mâche pas ses mots en condamnant fermement les violences et ce qu’elle qualifie de « bavures policières » ayant conduit à ce drame. « Le maintien de l'ordre public doit impérativement se faire dans le respect strict des droits humains, de la dignité et de l'intégrité physique des étudiants », souligne le communiqué, rappelant que les universités ne doivent en aucun cas devenir des « zones de répression ».







Face à cette crise, l'AFP interpelle directement le Gouvernement et l'exhorte à prendre ses responsabilités. Le parti demande la réouverture immédiate de tous les restaurants universitaires de l’UCAD et de l’UGB pour soulager les étudiants. Avant de proposer l’’ouverture sans délai d'un cadre de discussion sincère et durable avec les représentants des étudiants et les acteurs universitaires. Elle lace un appel aux chefs religieux, coutumiers et à la société civile pour s'impliquer dans une dynamique d'apaisement.





Au-delà de la gestion de crise, l’AFP rappelle que l’enseignement supérieur est un « levier fondamental » du développement du pays. Le parti considère que la situation actuelle dépasse les simples responsabilités gouvernementales pour devenir une « question nationale majeure » nécessitant une refondation du dialogue universitaire.

