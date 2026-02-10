UCAD - décès de Abdoulaye Ba : le Coud décrète la fermeture du campus social

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé ce matin la fermeture exceptionnelle du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop. Cette décision, à effet immédiat, intervient dans un climat de vive tension suite aux événements tragiques survenus la veille.





Dans un communiqué reçu à la rédaction de PressAfrik, la direction du COUD a informé les étudiants que «les résidences universitaires devaient être libérées ce mardi 10 février 2026 à partir de 12h. Pour des raisons de sécurité, l'administration a été catégorique : aucun bagage ne doit être laissé dans les chambres par les résidents ».





Par la même occasion le COUD confirme le décès de l’étudiant Abdoulaye BA. Sa direction a, ainsi, tenu à «présenter ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté estudiantine ».









Face au choc provoqué par ces événements, l'institution a annoncé la mise en place d'un dispositif d'accompagnement et d'écoute psychologique. Les modalités de ce soutien seront, selon le communiqué, précisées ultérieurement pour aider les étudiants à traverser cette période de crise.





Le directeur du COUD, en appelle à la « sérénité » et à la « collaboration » de tous. L'objectif affiché est de favoriser un retour rapide de la paix au sein de l'espace universitaire, alors que l'incertitude plane sur la date de réouverture des logements.

