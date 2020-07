Injures de Cissé Lo : des Sénégalais estiment que le Procureur de la République doit s'autosaisir

"Le Procureur est dans l’obligation de se saisir de l’affaire"

Les injures de Moustapaha Cissé Lo, diffusées sur les réseaux sociaux, ne laissent pas les Sénégalais indifférents. Interrogés par PressAfrik sur la question, certains d’entre eux estiment que le Procureur de la République doit s'auto-saisir de cette affaire.«Cette injure de Cissé Lo a été qualifiée d’indiscipline de parti. Ce qui lui a valu comme conséquence son exclusion de l’APR. Je pense que c’est pas nouveau dans le parti. C’est une situation que nous avons l’habitude de voir depuis l’arrivé de l’Apr au pouvoir. Il y a beaucoup de gros pontes du pouvoir qui ont été épinglés pour des malversations, ou de mauvaise gestion. Je pense qu’il n’a fait que dire tout haut ce qui se dit tout bas. Cette gestion sobre et vertueuse que l’on attendait de l’Apr a été bafouée. Je pense que le chef de l’Etat ne me démentira pas. Lui-même disait qu’il a mis son coude sur beaucoup de dossiers, corrobore même sur ce que Moustapha Cissé Lo est entrain de dire aujourd’hui», martèle M. Ndiaye, enseignant dans un lycée de Guédiawaye rencontré aux Parcelles Assainies.Qui précise que cela ne lui surprend pas de l’homme. Car dit-il, « il a toujours été comme ça. Ils sont déjà rassasié et les prémisses ne sont pas bonnes. Il faut se rappeler d’une phrase de Cissé Lo qui disait je ne serais plus dans l’opposition. Est-ce qu’il n’est pas en train de préparer l’après APR pour qu’on ne le considère pas comme transhument. Nous somme dans une République, ils ne peuvent pas régler cela par des coups de point. Donc ils vont faire confiance à la justice du pays et la justice va faire son travail. La réaction de Macky Sall est venue trop tard d’ailleurs».Un autre Sénégalais interpellé sur la question, pense que le pays tant vers le KO. « On ne sait pas ou va ce pays. On va directement tout droit vers le KO. Ceux qui sont censé éduqué, ceux là qui se mettent devant le micro pour sortir des insanités, c'est déplorable. L'Etat a cessé d'exister depuis Abdou Diouf au Sénégal. Maintenant on peut aller prendre un bandeau là-bas pour faire de lui un ministre. C'est pour demain sortir de sa bouche des propos inimaginable. Quelque soit le cas ce n'est pas un problème à régler dans la presse'', a indiqué M. Sané.Selon Samba Thiam, technicien de téléphone, « Moustapha Cissé Lo a dépassé les limites. Il ne devrait pas réagir ainsi ». Son ami, "modou modou" bloqué au Sénégal avec la fermeture des frontières à cause de la covid-19, pense que le parti au pouvoir tire à sa fin. « Pour moi, il savait qu'il allait être exclu du parti. Il s'est précipité pour démissionner. Il insultait on l'encourage. Donc; cette fois aussi ils devaient l'encourager. Je suis avec lui », explique Papa Wade.Même son de cloche pour Abdou khadre Ndiaye, et Gaston Mendy deux élèves en classe de terminal S au lycée des parcelles assainies, parlent du manque de respect à l'endroit du peuple sénégalais.« Les propos qu’a tenus Cissé Lo sont condamnables. Et c’est déplorable dans une République qu’on puisse en arriver là. Quand nous sommes devant, nous devons faire preuve de responsabilité. Les gens de l’Alliance Pour la République (APR) qui ont la chance d’être devant les Sénégalais doivent s’avoir que c’est une responsabilité. Maintenant, il faut analyser cette sortie de Moustapha Cissé Lo. S’il est arrivé jusque-là, cela signifie qu’il y a un manque d’organisation au sein du parti. L’homme n’est pas à sa première sortie. Donc Macky Sall doit prendre ses responsabilités », a indiqué Sidy Djimby Ndao.Poursuivant son analyse, M. Ndao ajoute : « Parlant de Farba Ngom, lui-même avait insulté, disant que le Papa de Cissé Lo était fou. Est-ce que la démission de Cissé Lo, a été motivée parce qu'on lui aurait demandé de sortir du parti, cela reste aussi à vérifier. Donc au Président Macky sall de rectifier le tir pour voir après qui mérite d’être nommé. Le fait de publier l’audio aussi constitue un délit. Donc le Procureur de la République devrait se saisir de l’affaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais ».Abondant dans le même sens, une autre Sénégalaise interpellée sur cette sortie de Cissé Lo, partage l’avis de M. Ndao. « Sortir de tels propos venant de nos gouvernants, il y a de quoi avoir peur. Sa démission de l'Assemblée nationale, la saisine de la Commission de discipline, par le président Macky Sall, pour moi la question est ailleurs. S’aurait été un Sénégalais lambda qui avait tenu de tels propos, le procureur allait se s'auto-saisir de la situation. Il a dit que l’argent du TER ( Train express régional) a été volé et beaucoup d’autres choses. Donc je pense que le Procureur est dans l’obligation de s'auto-saisir de l’affaire pour expliquer aux Sénégalais ce qui se passe réellement », martèle Yaye Astou Fall.Pour elle, Moustapha Cissé Lo, Farba Ngom, et Yakham Nbaye doivent tous répondre à la justice. « Ces gens devraient tous répondre devant la loi. Parce qu’ils ne nous respectent pas du tout. Cissé Lo est un habitué des faits. Il est temps que le Président prenne ses responsabilités et de mettre les gens qu’il faut à la place qu’il faut. Ils n’ont qu’a régler leur différend au sein de leur parti, pas à la place publique. S’il exclut Cissé Lo, il va aller constituer son parti. Et il y aura toujours des gens qui vont quitter d’autre parti pour le suivre », soutient Yaye Astou.Pour Abdoulaye Touré, le grand perdant dans cette affaire, c’est le parti. Car précise t-il, « ils devraient s’asseoir autour d’une table pour régler le problème ». Pour M. Touré, le linge sale se lave en famille. « Pour un responsable politique, pour une personnalité aussi connue que Cissé Lo, quel que soit les attaques qu’il aurait subies, il ne devrait pas réagir de la sorte. C’est une chose que je condamne personnellement. Ce qu’a fait Cissé Lo n’honore pas sa personne ».Moustapha Cissé Lô a été exclu lundi des instances du parti de l'Alliance pour la République (Apr), à la suite de la réunion de la Commission de discipline dudit parti. Cela fait suite à la diffusion d’éléments audios dans lesquels il profère de « graves insultes » à l’encontre de son collègue député Farba Ngom et du Directeur général du quotidien Le Soleil, Yakham Mbaye. Ces deux responsables de l’Apr l’auraient accusé de détournement de fonds d’un marché destiné à la filière arachide.