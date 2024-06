Injures et diffamation : Me Ousseynou Fall porte plainte contre Bah Diakhaté

Suite et pas fin des plaintes contre l’activiste de Benno Bokk Yakaar, Bah Diakhaté. Après la plainte de Ababacar MBOUP pour diffusion de fausses nouvelles, Me Ousseynou FALL, membre du pool d’avocat d’Ousmane Sonko, a de son côté aussi déposé une plainte sur la table du Procureur pour injures publiques et diffamation.



Le journal le Témoin, rapporte que, dans un live de Bah Dikhaté qui date d’avant l’élection présidentielle du 24 mars 2024, le membre de BBY avait débité des insanités contre l’avocat.



Le journal a également fait savoir, que le pool d’avocats avec qui Me Fall a travaillé dans beaucoup de dossiers de leur client Ousmane SONKO compte aussi se constituer pour le défendre.

Rappelons que l’activiste et membre de BBY, Bah Diakhaté condamné pour trois (3) mois ferme est présentement en prison pour diffusion de fausses nouvelles.