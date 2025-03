Innovation technologique : Ousmane Sonko appelle le secteur privé à soutenir les jeunes inventeurs

Ousmane Sonko a souligné que l’innovation ne relève pas seulement de l'État, mais aussi d'une collaboration avec le secteur privé. Il a expliqué que les startups et les jeunes inventeurs ont besoin de partenariats solides avec un secteur privé conscient des enjeux, capable de les soutenir pour transformer leurs idées en projets concrets. "Il ne s’agira pas seulement de l’État. Les startups ont besoin de partenariats avec un secteur privé conscient des enjeux, qui accompagne les jeunes inventeurs", a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a insisté sur l’importance de la collaboration entre le secteur privé et les jeunes entreprises innovantes, qui sont à l’avant-garde du développement technologique du pays. Pour lui, il est fondamental que les entreprises sénégalaises s’investissent pleinement dans l’écosystème de l’innovation technologique, non seulement pour favoriser la croissance, mais aussi pour contribuer à la construction d’un avenir durable et prospère.



Lors de cette cérémonie, Ousmane Sonko a également salué les projets de l’édition 2024 du Gov'Athon, où 120 projets initiaux avaient été soumis. Parmi eux, les douze projets les plus structurants et innovants, visant à améliorer les services publics, ont été retenus. Trois projets ont été primés pour leur impact et leur potentiel dans le secteur public. Cette sélection met en avant les efforts des jeunes innovateurs pour résoudre les défis du pays à travers des solutions technologiques.



L’événement a également vu une forte participation du secteur privé, un signe encourageant de l'intérêt croissant des entreprises pour l'innovation technologique et la nécessité de soutenir les jeunes talents.



Ainsi, Ousmane Sonko a rappelé que si le secteur privé est souvent guidé par des motivations économiques, il est important de comprendre que l’investissement dans l’innovation comporte des bénéfices à long terme. "Le secteur privé ne fait rien pour rien, mais il faut qu’il sache qu’il y aura des retombées. Les plus grandes multinationales ont souvent démarré dans un garage, puis ont été soutenues par le privé pour devenir ce qu’elles sont aujourd’hui", a-t-il ajouté.