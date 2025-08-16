Inondations : Khalifa Sall exprime sa solidarité et appelle à renforcer la politique d’assainissement

“En ces moments difficiles marqués par les fortes pluies qui frappent Dakar et plusieurs localités du Sénégal, mes pensées solidaires vont aux familles éprouvées et aux sinistrés. Je salue l’élan de proximité et d’engagement des maires qui, dès les premières heures, se sont portés aux côtés des populations”, a écrit Khalifa Sall sur Facebook.

L’ancien maire de Dakar a par ailleurs invité l’État à renforcer ses efforts dans la lutte contre ce fléau.

“Il demeure essentiel que l’État poursuive et intensifie la politique d’assainissement, tout en renforçant l’accompagnement des collectivités territoriales. C’est dans cette synergie entre puissance publique et gouvernance locale que nous parviendrons, durablement, à vaincre le fléau des inondations”, a-t-il exhorté.

Les fortes pluies tombées le vendredi 15 août ont entraîné d’importantes inondations à Dakar et dans plusieurs régions du pays. Face à cette situation préoccupante, Khalifa Sall a exprimé sa compassion et sa solidarité envers les populations sinistrées.