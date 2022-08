Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall exige "l'évaluation radicale des politiques d'aménagement"

Les fortes pluies enregistrées, vendredi, à Dakar ont causé la mort d’un individu et provoqué des désagréments énormes pour les populations de Dakar et sa banlieue.



Dans la foulée, le plan d’organisation des secours "ORSEC", a été déclenché sur l’ensemble du territoire national, a annoncé le ministre de l’Intérieur.



Mais pour Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition Aar Sénégal, " il est temps de faire l'évaluation radicale des politiques d'aménagement désastreuses et d'enquêter sur la prédation foncière qui nous mènent à ces drames."



"Tristesse infinie devant ces scènes de chaos après la pluie d'hier. Une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes. Il est temps de faire l'évaluation radicale des politiques d'aménagement désastreuses et d'enquêter sur la prédation foncière qui nous mènent à ces drames", a indiqué Thierno Alassane Sall dans un post publié sur sa page Facebook.