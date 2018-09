Inondations à Fatick : 1000 ménages sinistrés à Passy

Avant d’informer sur les ondes de la "Rfm"que des sinistrés ont été relogés dans des écoles tandis que pour d'autres, des solutions sont en train d'être cherchées. Toutefois, il précise que «l'urgence est de pouvoir évacuer l'eau qui est actuellement dans les maisons».

Les pluies ont entraînées la région Fatick dans un désarroi total. Mille (1000) ménages sont actuellement dans les eaux.Une situation alarmante qui pousse au maire de la localité, Adama Cissé, à demander une aide d'urgence aux autorités étatiques. «Passy souffre depuis cinq (5) jours de fortes pluies. 112 mm ont été reçus en une nuit et, les populations sont dépassées parce que l'eau ne circule plus malgré les canalisations faites le long de la Route nationale (Rn) numéro 5. L'eau doit être drainée au plus vite », lance-t-il.