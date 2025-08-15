Inondations à Grand Yoff : des maisons envahies, des familles en détresse

Dans certaines concessions, l’eau a envahi les chambres. Les familles, désemparées, vivent un véritable calvaire. “ À chaque hivernage nous vivons le même calvaire. Je suis avec mes enfants et toutes mes provisions ont été englouties par l'eau de pluie. Nous n'avons pas de quoi manger. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide”, confie une mère de famille.

Même le quartier du lutteur Zarco, figure bien connue des arènes sénégalaises, n’a pas été épargné. Là aussi, l’eau est entrée dans les maisons.

Partout, la même détresse. Les habitants, les pieds dans l'eau, lancent un appel pressant aux autorités : de l’aide, avant que la situation ne s’aggrave.

La pluie qui s’est abattue sans relâche ce vendredi 15 août a laissé derrière elle un paysage de désolation à Grand Yoff. Dans plusieurs quartiers, les habitants pataugent, les pieds dans l’eau, tentant tant bien que mal de sauver ce qui peut encore l’être.