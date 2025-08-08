Inondations à Touba : le ministère de l'Assainissement lance l'opération "Fendi" pour évacuer les eaux

Plusieurs maisons sont encore inondées dans la ville religieuse de Touba. Pour évacuer l'eau des maisons abandonnées et permettre le retour de leurs occupants, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a officiellement lancé l’opération Fendi. Au total, 120 motopompes ont été remises aux autorités dans le cadre de cette opération. Pour soulager les populations avant les prochaines pluies, le ministère a également mobilisé ses services. La Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DGPI) a mis à la disposition des équipes plusieurs lots de matériel de pompage.



« Avec les pluies diluviennes qui sont tombées sur Touba, des centaines de maisons ont été inondées. C'est pour cette raison que le ministre a mobilisé son matériel pour une opération Fendi avant les prochaines pluies, afin de libérer les maisons qui devront accueillir les pèlerins. Nous avons 50 motopompes du Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (Pgiis), ce qui a permis de mettre sur pied le plan communal de sauvegarde pour la gestion des inondations. Ce sera une opération coup de poing », a confié Serigne Ndiaye, adjoint au maire, à la RFM.



D'ailleurs, selon Serigne Bousso Ndiaye, « 50 motopompes ont également été remises au préfet. L'objectif est d'évacuer les eaux des maisons. Heureusement, le matériel est complet et cela va faciliter le travail. Pour ce qui est du carburant, le maire va s'en charger », a-t-il précisé.



L’opération Fendi, officiellement lancée, se poursuivra jusqu'au Magal pour soulager les populations et les fidèles pèlerins qui commencent déjà à affluer vers la ville sainte de Touba, à moins d'une semaine du grand Magal.