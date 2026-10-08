Inondations au Sénégal : le FDR exprime sa solidarité et appelle l’État à agir dans les meilleurs délais

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) s’est exprimé, ce jeudi 8 octobre 2026, sur la situation liée aux inondations.



En conférence de presse, le front s’est incliné devant la mémoire des personnes disparues et a exprimé sa solidarité aux populations sinistrées. Il appelle l’État à prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires afin de favoriser un retour rapide à des conditions de vie normales et de rétablir la mobilité des populations.



Ces derniers jours, marqués par l’hivernage, le Sénégal a enregistré d’importantes précipitations ayant provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays, particulièrement à Dakar. D’après le FDR, cette situation préoccupante a entraîné des pertes en vies humaines, d’importants dégâts matériels ainsi que de sérieuses difficultés de mobilité, affectant considérablement le quotidien de nombreux Sénégalais.



Face à cette situation douloureuse, le FDR, à travers la Conférence des leaders, s’incline avec respect et recueillement devant la mémoire des personnes disparues et adresse ses condoléances les plus attristées à leurs familles, durement éprouvées par ces tragiques événements. Il exprime également sa solidarité et sa compassion à l’endroit des populations sinistrées, confrontées à des conditions de vie particulièrement difficiles, ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais dont les activités quotidiennes se trouvent fortement perturbées.



Anticipation et prévention des inondations



Dans ce contexte, le FDR appelle l’État à prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires afin de favoriser un retour rapide à des conditions de vie normales et de rétablir la mobilité des populations. « Cette action revêt une importance particulière à l’approche de la rentrée scolaire, afin que les enfants puissent reprendre le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de sérénité », a déclaré le coordonnateur du FDR, Modou Diagne Fada.



Le FDR appelle par ailleurs à l’anticipation et à la prévention des inondations. Au-delà de la gestion de l’urgence, il estime qu’il est nécessaire de tirer les enseignements des difficultés constatées au cours de cet hivernage. Fidèle au principe selon lequel « gouverner, c’est prévoir », le front invite les pouvoirs publics à engager, dès à présent, une réflexion approfondie ainsi que des actions anticipées en perspective de l’hivernage 2027.



« Il importe, en effet, d’identifier sans délai les insuffisances constatées, d’en tirer les enseignements et de mettre en œuvre des mesures préventives et durables permettant de mieux protéger les populations et de réduire significativement les conséquences des inondations lors des prochaines saisons des pluies », souligne le FDR.