Une pirogue partie des côtes de Yoff entre les 9 et 10 novembre, avec environ 175 personnes à son bord, est sans nouvelles depuis près de deux semaines. Le maire de Yoff, Seydina Issa Laye, tire la sonnette d’alarme et appelle à une mobilisation pour retrouver les passagers.



Selon l'édile, l'embarcation transportait des ressortissants de Yoff, Ngor, Ouakam et Cambérène. Il s'agit principalement de jeunes pêcheurs issus de ces différentes localités.



« Elle a quitté entre le 9 et le 10 novembre. Et jusqu'à présent, nous sommes au 13e jour. Nous n'avons pas eu d'échos ou de signes de vie venant de ces personnes-là », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Seydina Issa Laye indique avoir alerté les autorités préfectorales ainsi que les autorités nationales. Des engagements auraient été pris pour engager des recherches afin de retrouver l'embarcation et ses occupants.



Le maire dit toutefois garder espoir, notamment après les informations communiquées ces derniers jours par la Marine nationale concernant des opérations d'interception et de sauvetage en haute mer.



Cette disparition intervient dans un contexte où une pirogue transportant des candidats à l'émigration a échoué la semaine dernière à Yenn. Neuf corps sans vie ont été découverts sur les côtes de Yenn. Les recherches se poursuivent.