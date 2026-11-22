Les élus locaux du département de Goudomp ont finalisé un mémorandum sur l’état des investissements publics pour le remettre au président Bassirou Diomaye Faye lors de son déplacement prévu le 19 décembre prochain, selon le comité d’organisation de la visite. Ce document recense l’ensemble des promesses de réalisation, les travaux en cours d’exécution ainsi que les chantiers interrompus dans la circonscription, avec pour ambition d’obtenir la relance des infrastructures prioritaires.
En parallèle de ce plaidoyer institutionnel, le comité préparatoire, dirigé par Moussa Dramé, a fixé la barre à 4 000 participants issus des 15 communes du département. Les responsables locaux ont multiplié les réunions de coordination afin d’assurer une forte affluence populaire sur le terrain le jour de l’arrivée du chef de l’État.
Les organisateurs rapporte des sources médiatiques ont également intégré les artistes et acteurs culturels de la localité au dispositif d’accueil. Ces animations mettront en lumière le patrimoine artistique et les traditions de Goudomp et de la région de Sédhiou en marge des échanges officiels.
En parallèle de ce plaidoyer institutionnel, le comité préparatoire, dirigé par Moussa Dramé, a fixé la barre à 4 000 participants issus des 15 communes du département. Les responsables locaux ont multiplié les réunions de coordination afin d’assurer une forte affluence populaire sur le terrain le jour de l’arrivée du chef de l’État.
Les organisateurs rapporte des sources médiatiques ont également intégré les artistes et acteurs culturels de la localité au dispositif d’accueil. Ces animations mettront en lumière le patrimoine artistique et les traditions de Goudomp et de la région de Sédhiou en marge des échanges officiels.
Autres articles
-
Souveraineté pharmaceutique en Afrique : Macky Sall vise 60 % de vaccins produits sur le continent d’ici 2040
-
Regard sur les logiques d’approche du droit constitutionnel et les pratiques d’expression en droit constitutionnel (Par Cheikh DIENG,Magistrat )
-
Le piège de l’évidence dans le projet de loi de finances rectificative (Pr Meïssa DIAKHATE)
-
Affaire des 29 élèves policiers radiés : le gouvernement rejette les accusations de Guy Marius Sagna et invoque des absences injustifiées
-
Exclusion de Pastef : Yankhoba Diémé parle d’un « non-événement »annonce le déploiement de Kiiraay dans le fief d’Ousmane Sonko