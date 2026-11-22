Les élus locaux du département de Goudomp ont finalisé un mémorandum sur l’état des investissements publics pour le remettre au président Bassirou Diomaye Faye lors de son déplacement prévu le 19 décembre prochain, selon le comité d’organisation de la visite. Ce document recense l’ensemble des promesses de réalisation, les travaux en cours d’exécution ainsi que les chantiers interrompus dans la circonscription, avec pour ambition d’obtenir la relance des infrastructures prioritaires.



En parallèle de ce plaidoyer institutionnel, le comité préparatoire, dirigé par Moussa Dramé, a fixé la barre à 4 000 participants issus des 15 communes du département. Les responsables locaux ont multiplié les réunions de coordination afin d’assurer une forte affluence populaire sur le terrain le jour de l’arrivée du chef de l’État.



Les organisateurs rapporte des sources médiatiques ont également intégré les artistes et acteurs culturels de la localité au dispositif d’accueil. Ces animations mettront en lumière le patrimoine artistique et les traditions de Goudomp et de la région de Sédhiou en marge des échanges officiels.

