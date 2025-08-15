Inondations aux Parcelles Assainies : Cheikh Tidiane Dièye visite les sinistrés après l’alerte de l’imam Amar

Suite à la vidéo de l’imam Moustapha Amar de la mosquée de l’Unité 24 (Parcelles Assainies), qui alertait les autorités sur les risques d’inondations, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, de retour d’Afrique du Sud, s’est rendu directement sur les lieux auprès des sinistrés.
Sur place, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris contact par téléphone pour s’enquérir de la situation et échanger avec l’imam Amar. Ce dernier a détaillé l’ampleur des dégâts et les besoins des habitants, comme le montre une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
Cheikh Tidiane Dièye prévoit de faire un compte rendu complet au Premier ministre sur la situation.
