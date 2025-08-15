Inondations aux Parcelles Assainies : le maire Djamil Sané patauge pour soutenir les habitants touchés

Après la forte pluie qui s’est abattue ce vendredi 15 août, la commune des Parcelles Assainies se retrouve entièrement sous les eaux. Plusieurs habitations ont été envahies par les inondations.

Face à cette situation, le maire de la commune, Djamil Sané, n’a pas hésité à patauger dans l’eau pour se rendre auprès des populations pour constater l’ampleur des dégâts et apporter son soutien aux habitants durement touchés par cette montée des eaux.