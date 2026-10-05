Inondations meurtrières: Diomaye exprime sa "profonde tristesse" et assure que l’Etat "demeure pleinement mobilisé"

Au Sénégal, c’est avec "une profonde tristesse" que le Président Diomaye Faye dit avoir appris "les pertes en vies humaines causées par les récentes fortes pluies". Dans un message publié ce lundi matin, le chef de l'État adresse "ses condoléances émues aux familles endeuillées" et "sa solidarité à toutes les personnes touchées" par les intempéries qui ont frappé plusieurs localités, notamment Dakar.



"Renforcer la vigilance dans les zones exposées"



Le Président affirme suivre "la situation avec la plus grande attention" et assure que "le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour porter assistance aux populations" et "renforcer la vigilance dans les zones exposées". Il a également salué "l'engagement des sapeurs-pompiers, des services de l'État et des volontaires présents sur le terrain", avant de prier pour l’âme des disparus.



Pour rappel, de fortes pluies orageuses ont frappé plusieurs localités du Sénégal depuis le vendredi 03 octobre, provoquant des inondations dans plusieurs secteurs de Dakar. Si le nombre exact de décès n’a pas encore communiqué, selon les relevés de l'ANACIM, les cumuls en 24 heures ont été exceptionnels avec 142 mm enregistrés à Ranérou et à Rufisque, 138 mm à Yoff, 76 mm à l'aéroport Blaise Diagne, 63 mm à Podor et 47 mm à Kaolack. Des précipitations importantes également à Linguère (39 mm), Saint-Louis (33 mm) et Kédougou (22 mm), des données encore provisoires en attendant consolidation.