Patrick Vieira dresse un bilan positif : « j’ai vu une nette progression par rapport à la structure que je veux voir »

« L’atmosphère et l’ambiance dans cette équipe sont extraordinaires »

Après la victoire du Sénégal face aux Comores (1-0) en match amical, Patrick Vieira s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Lions a également dressé un bilan positif du rassemblement, tout en soulignant les aspects qui restent à améliorer.Patrick Vieira estime que son équipe progresse dans la mise en place du projet de jeu qu’il souhaite instaurer.« Le bilan est très positif. Sur ce match face aux Comores, je trouve qu’on est en progression sur le projet de jeu qu’on veut mettre en place. On a été bien disciplinés au niveau de la structure qu’on voulait mettre en place. On a réussi à se créer des situations, mais on a subi quelques contres. Il y a encore du travail à faire. Globalement, je suis satisfait de la prestation de l’équipe », a déclaré le technicien.Le sélectionneur explique également que cette rencontre lui a permis de tester plusieurs joueurs à différents postes et d’obtenir davantage de certitudes sur son projet.« Organiser ce match amical était aussi pour avoir plus de certitudes par rapport au projet de jeu qu’on veut mettre en place. J’ai essayé certains joueurs à différents postes, mais, globalement, leur implication a été extraordinaire », a-t-il souligné.Malgré les satisfactions, Patrick Vieira estime que les Lions doivent encore progresser dans le dernier tiers du terrain, notamment dans l’agressivité et la capacité à concrétiser les occasions.« On a eu des situations dangereuses sur ce match. Il y a encore du travail à faire. On peut être plus agressifs dans les 30 derniers mètres. On peut jouer plus vers l’avant pour pénétrer davantage dans cette zone dangereuse », a-t-il expliqué.Le sélectionneur insiste également sur l’efficacité devant le but : « Mais, dans le projet des jeux que je vais mettre en place, j’ai vu une nette progression par rapport à la structure que je veux voir. Mais il faut mettre les occasions au fond quand on s’en crée ».Interrogé sur le comportement de son groupe, Patrick Vieira s’est montré particulièrement satisfait de l’état d’esprit affiché par les joueurs.« Cette vie de groupe existe avant que j’arrive. Je trouve un groupe qui vit vraiment bien ensemble. Ils ont vraiment plaisir à se retrouver. Il y a un nouvel entraîneur, avec un nouveau projet de jeu, mais la façon dont ils adhèrent, ils sont concentrés et posent des questions, est le signe que ce groupe vit très bien », a-t-il indiqué.Le technicien français estime que le Sénégal dispose de plusieurs leaders positifs, capables de contribuer à la bonne dynamique du groupe.« C’est un groupe qui a beaucoup de chance, parce qu’il y a des leaders positifs, qu’ils soient sur ou en dehors du terrain. L’atmosphère et l’ambiance dans cette équipe sont extraordinaires », a-t-il ajouté.Pour Vieira, les bases sont désormais posées, mais le groupe devra continuer à travailler pour gagner en efficacité et en solidité. « Il y a des bases solides. Mais il faut qu’on travaille et qu’on améliore ces détails qui vont nous aider à être plus ambitieux et plus solides », a conclu le sélectionneur.