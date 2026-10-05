Fortes pluies au Sénégal : le ministre de l'Intérieur renforce le dispositif de secours à Dakar et dans plusieurs régions

Face à cette situation, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a instruit les services compétents de renforcer la mobilisation et la coordination des opérations de secours.



Dans une note d’information, le ministère de l’Intérieur indique que plusieurs régions du pays sont affectées par de fortes précipitations depuis 48 heures. Certains postes pluviométriques ont enregistré des cumuls dépassant les 100 millimètres.

Ces importantes quantités de pluie ont entraîné des inondations, des difficultés de circulation et plusieurs dégâts matériels.

Des morts et des blessés enregistrés

Selon le ministère, le bilan provisoire fait état de pertes en vies humaines et de blessés, notamment à Dakar et à Matam.

À Kaolack, les circonstances de l’effondrement d’un bâtiment font encore l’objet d’évaluations. Les autorités poursuivent les opérations afin de déterminer l’ampleur des dégâts.



Dès les premières alertes, Mouhamadou Makhtar Cissé a instruit à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et à l’Administration territoriale de renforcer la mobilisation et la coordination des interventions.

Les gouverneurs, préfets et sous-préfets assurent la coordination des secours, l’évaluation des dégâts, l’assistance aux sinistrés et la sécurisation des zones exposées.

Selon le ministère, les opérations se poursuivent alors que le bilan reste évolutif.



Le ministre de l’Intérieur appelle les populations à faire preuve de la plus grande vigilance. Il recommande notamment d’éviter les voies submergées ainsi que les bâtiments fragilisés par les fortes pluies.

Les fortes pluies enregistrées depuis le dimanche 4 octobre 2026 dans plusieurs régions du Sénégal ont provoqué des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que d’importants dégâts matériels. La situation a également fait des morts et des blessés, notamment à Dakar et à Matam.