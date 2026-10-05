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Fortes pluies à Dakar : "le marigot de Mbao a débordé" et rend "très difficile" la circulation à Keur Massar



Fortes pluies à Dakar : "le marigot de Mbao a débordé" et rend "très difficile" la circulation à Keur Massar
En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar ces dernières heures, "le marigot de Mbao a débordé rendant le passage des véhicules, très difficile à hauteur de Keur Massar" (banlieue), a alerté l'Autoroute de l'Avenir Dakar-AIBD dans un communiqué émis ce lundi 05 octobre 2026, à 06H30. L'alerte concerne "les 2 sens de circulation" sur cet axe très fréquenté.

Face à cette "circulation difficile", le concessionnaire invite les usagers à "éviter cette section en prenant le réseau secondaire et d'autres alternatives de passage, jusqu'à ce que le niveau d'eau revienne à la normale".
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Dia Koussa

Lundi 5 Octobre 2026 - 11:34


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